26 сентября на фронте: украинский военный подорвался на взрывном устройстве
В воскресенье, 26 сентября, на Донбассе один украинский военный погиб, еще один - получил ранения
Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.
С начала этого периода российские оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня.
В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Марьинки наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В районе населенного пункта Нью-Йорк враг обстреливал наши позиции из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
Наши военнослужащие открыли огонь и вынудили противника прекратить огневую активность.
В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один защитник получил огнестрельное осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести.
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