26 сентября на фронте: украинский военный подорвался на взрывном устройстве

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

С начала этого периода российские оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня.

В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Марьинки наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В районе населенного пункта Нью-Йорк враг обстреливал наши позиции из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Наши военнослужащие открыли огонь и вынудили противника прекратить огневую активность.

В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один защитник получил огнестрельное осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести.

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