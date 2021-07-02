26 обстрелов за прошедшие сутки и 6 - после полуночи: россияне на Донбассе бьют из запрещенной тяжелой артиллерии, ранен боец ООС

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В направлении Авдеевки оккупанты совершили 8 обстрелов из запрещенной Минскими соглашениями 122-мм артилерии, запрещенных 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.



Неподалеку Павлополь захватчики Бидий со станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



Вблизи Зайцево россияне обстреливали украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов.



В районе Опытного враг стрелял из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.



Под Талаковкой оккупанты применяли 120-мм минометы.



У Широкино российские войска дважды обстреливали позиции Объединенных сил из 120-мм и 82-мм минометов и автоматических станковых гранатометов.



В районе Водяного, на Приазовье, российские наемники применяли 120-мм минометы.



Неподалеку от Победы захватчики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



Вблизи Старогнатовки оккупанты трижды применили 122-мм артиллерийские системы и минометы 120-го и 82-го калибров.



В районе Светлодарска вооруженные формирования РФ дважды обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



У Новотошковского враг бил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



В направлении населенного пункта Новоалександровка россияне открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.



У Золотого-4 враг применял беспилотный летательный аппарат для сброса выстрелов ВОГ-17.



Кроме того, оккупанты обстреляли объекты гражданской инфраструктуры и частный сектор Авдеевки из 122-мм артиллерии, 120-мм и 82-мм минометов.



На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".



В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил осколочные ранения. Раненого госпитализировали, его состояние - средней тяжести.



На обстрелы российско-оккупационных войск бойцы ООС ответили огнем.



С начала суток 2 июля по состоянию на 7:00 оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня.



В районе Золотого-4 враг обстрелял украинские позиции из 82-мм минометов.



Вблизи Гнутово захватчики дважды открывали огонь из 120-мм минометов.



У Авдеевки россияне три раза стреляли из 122-мм артиллерийских систем, 120-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов.



Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины в результате этих обстрелов не зафиксировано.



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