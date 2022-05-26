26 мая уничтожено 87 оккупантов, 13 единиц техники, вертолет и беспилотник, - ОТУ "Восток"

Об этомсообщает ОТУ "Восход" в фейсбуке.

"Сегодня, 26 мая, наши воины уничтожили: личного состава – 87; БМП – 5; артиллерийских систем – 3; минометов – 2; АТТ – 3; вертолетов – 1; БПЛА – 1", - говорится в строительстве.

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