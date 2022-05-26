26 мая уничтожено 87 оккупантов, 13 единиц техники, вертолет и беспилотник, - ОТУ "Восток"
26 мая в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские кафиры потеряли 87 человек личного состава и 13 единиц техники и две воздушные цели
Об этомсообщает ОТУ "Восход" в фейсбуке.
"Сегодня, 26 мая, наши воины уничтожили: личного состава – 87; БМП – 5; артиллерийских систем – 3; минометов – 2; АТТ – 3; вертолетов – 1; БПЛА – 1", - говорится в строительстве.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.61
Покупка 34.61Продажа 35.91
-
EUR
Покупка 36.33Продажа 38.11
- Актуальное
- Важное