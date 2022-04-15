26-летний житель Северодонецка с помощью дрона корректировал огонь врага по родному городу, его задержали - Нацполиция

Об этом Национальная полиция сообщила в телеграмме.



"26-летний житель г. Северодонецк с помощью дрона корректировал огонь по родному городу. Именно он направил снаряды оккупантов на центр предоставления гуманитарной помощи, расположенный в Ледовом дворце спорта", – говорится в сообщении.



Мужчина передавал информацию в Telegram-чате, где отправлял оккупантам карту с метками военных и инфраструктурных объектов.



"На карте он не просто обозначал месторасположение подразделений обороны Украины, но даже обозначал разнообразными метками системы вооружения ВСУ и других сил защиты", - отмечает Нацпол.



Задержанному инкриминируют коллаборационную деятельность (по ч. 7 ст. 111-1 УКУ), его поставили в известность о подозрении. Мужчине угрожает лишение свободы от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, 62-летнему криворожцу, обустраивавшему огневые позиции врага в оккупированной Буче, сообщили о подозрении в госизмене.