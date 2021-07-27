26 июля 126 тыс. украинцев сделали прививки от коронавируса
26 июля в Украине сделали 126 096 прививок против коронавируса
Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram.
Первую дозу получили 78 052 человека, завершили вакцинацию - 48 044 человека.
В течение суток работали: 710 бригад, 2540 пунктов прививки и 347 центров вакцинации.
С начала кампании привито 3177763 человека, первую дозу получили - 3177761 человек, полностью иммунизированы - 1760835 человек. Всего сделали 4938596 прививок.
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