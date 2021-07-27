26 июля 126 тыс. украинцев сделали прививки от коронавируса

Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram.



Первую дозу получили 78 052 человека, завершили вакцинацию - 48 044 человека.



В течение суток работали: 710 бригад, 2540 пунктов прививки и 347 центров вакцинации.



С начала кампании привито 3177763 человека, первую дозу получили - 3177761 человек, полностью иммунизированы - 1760835 человек. Всего сделали 4938596 прививок.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb