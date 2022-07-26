В Полтавской области пройдут учебные стрельбы 26 и 27 июля
В Полтавской области на территории Лубенской и Миргородской громад будут проводить учебные стрельбы
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
26 и 27 июля на территории Лубенской громады Полтавской области состоятся учебные стрельбы. Соответственно жителей призвали не бояться и не паниковать.
"Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина!" – написал в telegram глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
Также 26 июля обучающие стрельбы пройдут на территории Миргородской громады.
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