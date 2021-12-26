26 декабря на фронте: российские оккупанты ранили украинского военного

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С начала суток со стороны вооруженных формирований русской Федерации зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

В направлении Южного, Песков, Новолуганского и Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем.

Вблизи Талаковки враг задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – тяжелое.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

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