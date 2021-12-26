26 декабря на фронте: российские оккупанты ранили украинского военного
В воскресенье, 26 декабря, в результате обстрела российских оккупантов на Донбассе, один украинский военный получил тяжелое ранение
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
С начала суток со стороны вооруженных формирований русской Федерации зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.
В направлении Южного, Песков, Новолуганского и Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем.
Вблизи Талаковки враг задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – тяжелое.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
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