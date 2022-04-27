26 апреля украинское ПВО уничтожило 7 воздушных целей РФ: среди них 1 самолет и 2 крылатые ракеты

Оперативную информацию сообщил официальный Facebook командование Воздушных Сил ВСУ.



"Противовоздушная оборона государства продолжает уничтожать врага в воздухе. За сутки 26 апреля подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск ВСУ поразили по меньшей мере семь воздушных целей", - говорится в сообщении.



Украинская ПВО уничтожила 1 самолет, 1 вертолет, 2 крылатые ракеты и 3 БпЛА.



"Во время внезапных авианалетов с применением различных видов вооружения, российские оккупанты терпят существенные потери на своих позициях. В результате воздушных ударов уничтожено немало техники и живой силы врага!", - отметили в ВСУ.





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