26 апреля украинское ПВО уничтожило 7 воздушных целей РФ: среди них 1 самолет и 2 крылатые ракеты
26 апреля подразделения Воздушных Сил ВСУ поразили семь воздушных целей российских войск
Оперативную информацию сообщил официальный Facebook командование Воздушных Сил ВСУ.
"Противовоздушная оборона государства продолжает уничтожать врага в воздухе. За сутки 26 апреля подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск ВСУ поразили по меньшей мере семь воздушных целей", - говорится в сообщении.
Украинская ПВО уничтожила 1 самолет, 1 вертолет, 2 крылатые ракеты и 3 БпЛА.
"Во время внезапных авианалетов с применением различных видов вооружения, российские оккупанты терпят существенные потери на своих позициях. В результате воздушных ударов уничтожено немало техники и живой силы врага!", - отметили в ВСУ.
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