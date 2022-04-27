26 апреля Одесскую область атаковали 3 крылатых ракеты: повредили мост через Днестровский лиман. Российская группировка войск в Приднестровье приведена в полную боевую готовность
За сутки 26 апреля Одесскую область атаковали 3 крылатых ракеты, а группировка войск в Приднестровье приведена в полную боевую готовность
Оперативную информацию распространило Оперативное командование "Юг ".
Пострадавших в результате российских авиаударов по Одесской области – нет.
"Одещину атаковали 3 крылатых ракеты, зафиксировано попадание в мост через Днестровский лиман. Пострадавших нет. Движение транспорта частично ограничено. Ведутся восстановительные работы", - говорится в отчете.
В "Юге" также заявили, что российская группировка войск в Приднестровье приведена в полную боевую готовность
"Враг продолжает расшатывание ситуации с провокациями вокруг Приднестровья, организуя имитации терактов, анонсируя ракетные удары и рассылая сообщения жителям ПМР от имени Вооруженных Сил Украины с паническими призывами к эвакуации. Российская группировка войск в Приднестровье приведена в полную готовность", - рассказали в ВСУ.
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- Главное управление украинской разведки назвало это провокацией ФСБ
- В Бюро реинтеграции Молдовы отреагировали на взрывы в Тирасполе и назвали поводом для создания напряженности в Приднестровском регионе.
- В так называемой Приднестровской Молдавской Республике объявили "красный" уровень террористической угрозы .
- Президент Молдовы Майя Санду заявила, что во взрывах, произошедших в непризнанном Приднестровье, виновны силы внутри региона .
- Министерство иностранных дел Украины осудило попытки России втянуть Приднестровский регион Молдовы в полномасштабную войну против Украины.
- Главное управление украинской разведки заявило, что Россия готовит ракетный удар по непризнанной "Приднестровской Молдавской Республике" с жертвами мирного населения.
- Алексей Арестович заявил, что ракетные удары России по югу Одесской области свидетельствуют о планах Кремля начать наступление на новом направлении.
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