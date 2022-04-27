26 апреля Одесскую область атаковали 3 крылатых ракеты: повредили мост через Днестровский лиман. Российская группировка войск в Приднестровье приведена в полную боевую готовность

Оперативную информацию распространило Оперативное командование "Юг ".



Пострадавших в результате российских авиаударов по Одесской области – нет.



"Одещину атаковали 3 крылатых ракеты, зафиксировано попадание в мост через Днестровский лиман. Пострадавших нет. Движение транспорта частично ограничено. Ведутся восстановительные работы", - говорится в отчете.



В "Юге" также заявили, что российская группировка войск в Приднестровье приведена в полную боевую готовность



"Враг продолжает расшатывание ситуации с провокациями вокруг Приднестровья, организуя имитации терактов, анонсируя ракетные удары и рассылая сообщения жителям ПМР от имени Вооруженных Сил Украины с паническими призывами к эвакуации. Российская группировка войск в Приднестровье приведена в полную готовность", - рассказали в ВСУ.

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