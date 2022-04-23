26 апреля эксперты МАГАТЭ приедут на Чернобыльскую АЭС
Экспертная миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гроси начнет работу на Чернобыльской АЭС с целью активизации усилий по предотвращению опасности ядерной аварии на фоне войны в Украине
Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
"Присутствие МАГАТЭ в Чернобыле будет иметь первостепенное значение для нашей деятельности по поддержке Украины в ее стремлении восстановить регуляторный контроль над станцией и обеспечить ее безопасность и безопасную работу", – сказал генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
Отмечается, что команда сотрудников МАГАТЭ по ядерной безопасности, безопасности и гарантиям будет находиться в Чернобыле с 26 апреля.
Эксперты привезут необходимое оборудование, проведут радиологические и другие анализы на ЧАЭС, которая в течение пяти недель до 31 марта находилась под контролем российских захватчиков.
Добавим, что 26 апреля в 1986 году произошла Чернобыльская катастрофа — разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции.
- Напомним, между Чернобыльской АЭС и МАГАТЭ возобновили прямую телефонную связь
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.73
Покупка 30.73Продажа 32
-
EUR
Покупка 33.17Продажа 34.72
- Актуальное
- Важное