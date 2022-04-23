26 апреля эксперты МАГАТЭ приедут на Чернобыльскую АЭС

Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).



"Присутствие МАГАТЭ в Чернобыле будет иметь первостепенное значение для нашей деятельности по поддержке Украины в ее стремлении восстановить регуляторный контроль над станцией и обеспечить ее безопасность и безопасную работу", – сказал генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.



Отмечается, что команда сотрудников МАГАТЭ по ядерной безопасности, безопасности и гарантиям будет находиться в Чернобыле с 26 апреля.



Эксперты привезут необходимое оборудование, проведут радиологические и другие анализы на ЧАЭС, которая в течение пяти недель до 31 марта находилась под контролем российских захватчиков.



Добавим, что 26 апреля в 1986 году произошла Чернобыльская катастрофа — разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции.

Напомним, между Чернобыльской АЭС и МАГАТЭ возобновили прямую телефонную связь