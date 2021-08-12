258 миллионов долларов ждут победителя. Тысячи украинцев участвуют в тираже: у вас есть время до субботы

Вот почему тысячи украинцев пользуются услугами сертифицированного сервиса по продаже официальных лотерейных билетов онлайн – потому, что тот, кому посчастливится сорвать 258 миллионов долларов в тираже в эту субботу через TheLotter.net, получит на руки 131 миллиона долларов, после вычета законных налогов. Эти 131 миллиона уже гарантированно ваши, вы можете потратить их как угодно!







Ближайший тираж, в котором будет разыграно 258 миллионов долларов, состоится в эту субботу, 14 августа. Вы можете приобрести официальные лотерейные билеты через сертифицированный сайт TheLotter.net



Адриан Коореманс, представитель пресс-службы сайта, объясняет: "Мы работаем уже более 18 лет и за это время мы принесли $104 миллиона долларов более, чем 6 миллионам иностранным пользователям со всего мира. Среди крупнейших победителей на сайте TheLotter женщина из Панамы, которая выиграла $30 миллионов и Сальвадорец, который выиграл $1 миллион.



"Полагаю, что наши пользователи со всего мира сейчас начинают планировать, какие дома и автомобили они смогут купить, в какие путешествия они смогут отправиться, после того, как выиграют невероятный лотерейный приз в $258 миллионов," – добавляет представитель спец-службы theLotter.net, Адриан Коореманс.

Джекпот Powerball достиг $258 млн.

Для вашего удобства, сервис запустил спецсайт theLotter.net, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в € 4,22!

Находясь в Украине, вы можете официально принять участие в тираже!

Вот как это работает



"Как гласят правила лотереи Powerball, вам не нужно быть американским гражданином, или резидентом, чтобы участвовать в американских лотереях," – объясняет Коореманс. "Используя онлайн лотерейный сервис theLotter.net, вы можете принимать участие в тиражах лотереи Powerball США с официальными билетами".



Играть в лотерею онлайн на сайте theLotter просто:



"После того, как вы оформите заказ на официальные лотерейные билеты Powerball, наши местные агенты в США купят их от вашего имени", – говорит Коореманс. Вам останется лишь дождаться результатов тиража. Если вам повезет выиграть, сервис пришлет вам соответствующее уведомление.







Среди самых известных победителей на сайте - Наталия из Украины, которая угадала выигрышную комбинацию из пяти основных номеров Mega Millions США – 1, 10, 57, 66 и 75, что принесло ей баснословный выигрыш в $1 миллион! Если бы она угадала еще и дополнительный Mega Ball, который в том тираже выпал под номером 4, сумма ее выигрыша составила бы $15 миллионов.

Следующий тираж



Масштабный лотерейный приз в $258 миллионов лотереи Powerball будет разыгран в ночь с субботы на воскресенье, и каждый может принять участие в этом тираже, с официальными билетами, которые можно купить на сайте theLotter.net. Продажа билетов на сайте будет осуществляться вплоть до одного часа до начала тиража.

Сколько стоит участие в тираже лотереи Powerball для жителей Украины?



theLotter.net предлагает 1 билет для участия в тираже по лотереи Пауэрбол по минимальной стоимости в 5 долларов США за билет, эта стоимость уже включает в себя комиссию сайта за свои услуги. В случае выигрыша джекпота, сайт не взимает никаких дополнительных комиссий с выигрыша.



Купите билеты на ближайший тираж Powerball сегодня, и потрясающий приз может достаться вам уже в эти выходные! Желаем удачи и, пожалуйста, играйте ответственно.