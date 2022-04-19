250 тысяч вынужденных переселенцев получили денежную помощь, - Денис Шмыгаль

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Почти 1,5 млн человек официально зарегистрировались как внутренне перемещенные лица. Мы начали выплаты для них с 8 апреля. По 2 тыс. грн на каждого взрослого и по 3 тыс. грн на ребенка или человека с инвалидностью. Постепенно будем перечислять деньги всем нашим вынужденным переселенцам", - написал Шмыгаль.

Отметим, что Кабмин принял постановление о возможности внутренним переселенцам оформить помощь от ООН и ЮНИСЕФ через портал "Дия"

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