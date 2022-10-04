Об этом в Telegram сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт.

По состоянию на 4 октября 2022 в Украине функционируют 9343 заведения дошкольного образования. В традиционном или смешанном формате учат детей 5663, еще 3644 предоставляют образование онлайн. Также еще 1193 детских сада расположены на временно оккупированных территориях.

"В настоящее время более 655 тыс. воспитанников учатся по разным формам, среди них почти 19,7 тыс. дошкольников среди ВПЛ", - написал Шкарлетт.

Так, более 330 тыс. детей сейчас учатся очно, 250 тыс. – онлайн. Еще 74 тыс. детей учатся смешанно.

"Детям необходимо детство, развитие, коллектив, друзья, а их родителям – возможность работать. Однако на первом месте – безопасность, поэтому пребывание детей в учебном заведении возможно только в случае наличия укрытия и соответствующего акта спецкомиссии", - отметил Шкарлетт.

Также он отметил, что решение о форме образовательного процесса в каждой территориальной общине принимает ОВА.

25 сентября в Польше предложили учить детей из Украины на украинском языке.

Соучредительница ОО "Смарт освіта" Иванна Коберник считает , что для украинских учеников за рубежом нужно создать упрощенную программу изучения украинского языка, истории и литературы.