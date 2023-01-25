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25 января обеспечит Украине качественные изменения на линии фронта. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
25 января, 2023 среда
21:55
Статьи Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

Президент США Джо Байден подтвердил намерение передать Украине 31 танк Abrams в рамках соглашения стоимостью $400 млн

США и Германия подтвердили предоставление танков Украине

Уверенно можно говорить, что 25 января – это танковый день для Украины. Этот день обеспечивает нам качественные изменения на линии фронта, учитывая поставки новых вооружений. Президент США Джо Байден сегодня подтвердил намерение передать Украине 31 танк Abrams в рамках соглашения стоимостью $400 млн. Президент Байден сказал, что это решение согласовано с союзниками и эта помощь будет дополнена другими пакетами военной помощи. Вместе с танками США обеспечат подготовку украинских военных и предоставят запчасти. Байден отметил, что на это уйдет некоторое время, которое будет использовано для интеграции западных танков в украинскую армию. Больше деталей о танковом пакете не было сказано. Есть предварительная информация, что танки будут передаваться в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, которая предусматривает закупку оружия непосредственно у производителя, а не из запасов армии США. Это повлияет на временные рамки поставки танков.

Такой шаг от США, наверное, был необходим для того, чтобы подтолкнуть решение Германии к передаче своих танков Leopard, и это произошло сегодня, 25 января. Германия объявила, что она принимает решение о передаче своих танков Leopard Украине. Речь идет о танковой роте численностью 14 танков, а также о разрешении на реэкспорт танков Leopard из других стран, которые могут быть переданы ВСУ. В общей сложности речь шла о 2 танковых батальонах. Речь идет о том, что будет передано 80 машин. Один батальон будет формироваться на танках Leopard 2А6, которые сегодня считаются наиболее современными с точки зрения технологических воплощений, реализуемых в этих системах вооружений. Другой батальон будет формироваться на несколько хуже танках Leopard 2А4. Но все равно они чрезвычайно хороши по сравнению с танками, которые будут действовать на поле боя.

Немецкие танки будут поставлены в Украину, как было объявлено, до конца апреля. Берлин также обязуется обеспечить Украину запасными частями, боеприпасами и обеспечить подготовку украинских экипажей. Всё это влияет на увеличение количества танков в украинской армии.

Если мы посчитаем обещанные танки из Великобритании - это 14 Challenger, также вспомним о 120 танках Т-72, которые сейчас ремонтируются и модернизируются в Чехии, то мы можем говорить о 250 танках, которые могут поступить в Украину. Понимаем, что это первые шаги, а дальше будет больше и танков Leopard и Abrams.

Эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк считает, что владение таким оборудованием, как танк Abrams, предполагает получение и сложных систем логистики, потому что этот танк является капризным в эксплуатации. Кроме подготовки экипажа, нужно подготовить всех специалистов по ремонту, обслуживанию и обеспечению. Что касается танков Leopard – это более массовая машина, которая в конце 80-х годов создавалась как система, которая может обслуживаться любой европейской страной с членством НАТО. Соответственно, подготовка экипажей и ремонтников проходила по единой модели. Если нас взяли в этот клуб, предоставив такие машины, у нас есть неплохие перспективы.

Ситуация в Донецкой области

Кевлюк отметил, что завладение противником Бахмута мало что изменяет и мало преимуществ оказывает врагу в тактическом плане. Тот, кто владеет Бахмутской агломерацией, тот обеспечивает северный и северо-западный подступ к Донецку, не более того. Бахмут привлекателен для противника и он готов забрасывать ресурсы в безграничных количествах. Враг лезет в мясорубку, почему бы ВСУ эту мясорубку не крутить? Единственная проблема для нас – это количество российских ресурсов, требующее от нас огромного расхода боеприпасов. Если союзники и дальше будут нас поддерживать, а они будут нас поддерживать, соответственно, мы и дальше будем удерживаться на этих позициях.

Эксперт Центра оборонных стратегий отметил, что для понимания картины действий противника на разных участках, следует помнить, что в районе Угледарского выступа враг провел разведку боем, но не решив своих проблем в районе Лимана, Белогоровки, Бахмута, Авдеевки, захватить полностью Донецк и Луганскую область российские войска физически не смогут. Также нужно помнить, что противник не имеет физической возможности провести более одной масштабной наступательной операции за один раз. Он не тянет две, не ресурсно, не управленческие. Что касается Угледара, то там следующая картина: 155-я бригада морской пехоты атаковала в районе Угледара тактическую группу размером с усиленную роту с позиции в районе Никольского. Два взвода с бронетехникой атаковали северо-восточнее Павловки и 40-я бригада морской пехоты совершала атаку из района Шевченкова на Новоукраинку с целью продвинуться южнее развилки дорог Павловка – Пречистовка и Павловка – Новомайорское. Размах сил, которые были задействованы, – усиленная рота и два взвода на бронемашинах. Это не наступление, а попытка найти слабый участок в нашей обороне.

Запорожское направление

Что касается Запорожья, то там противник имеет группировку, где-то 25-28 БТГ разной степени укомплектованности. Действия этой группировки поддерживают около 10 артиллерийских дивизионов. В интересах данной группировки периодически с аэродромов в Крыму действуют 3-4 эскадрилья армейской авиации.

Была информация, что противник завладел населенными пунктами Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Белогорье, Малые Щербаки и Щербаки, но сегодня противник сообщил, что он обстрелял из артиллерии эти населенные пункты. Тогда как это следует понимать? Если они их захватили, то, наверное, эти села их, зачем они их сами обстреливают? Отсюда делаем вывод, что враг, не имея успеха под Бахмутом и в Кременной, пытается как-то перекрыть эти негативные информационные поводы какими-то странными и абсолютно бесперспективными действиями на Угледарском и Запорожском направлениях. Вот и все, что нужно знать об активности противника в Запорожском направлении.

Лиманское направление

Виктор Кевлюк отметил, что его личное беспокойство вызывает накопление ресурсов противником в Луганской области. Скорее всего, следует ожидать наступления врага на Лиманском направлении.

Туда перебрасываются две дивизии воздушно-десантных войск РФ, они уже прибыли, развернулись и частично вступили в бой. Там сконцентрированы достаточно мощные силы 20-й общевойсковой армии РФ, туда же из Беларуси перебрасывается 2-я Таманская дивизия – это все происходит в обстановке скрытности, об этом очень мало сообщений. А раз принимаются меры по обеспечению сохранности операции, очевидно, что противник готовит, хоть и локально, контрнаступательную операцию.

По мнению Кевлюка, контрнаступательная операция на Лиманском направлении может быть подготовлена противником в течение примерно двух недель, а вот готовить большую наступательную операцию враг может на конец мая - начало июня.

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