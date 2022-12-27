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Партнерский материал

25-й автомобиль, с которым помогли волонтеры Фонда Slots City, уже на службе

27 декабря, 2022 вторник
13:38
Новости

Друзья и волонтеры Фонда Slots City отремонтировали три автомобиля для Главного управления разведки Министерства обороны. Микроавтобус вместе с двумя пикапами уже на колесах и помогают нашим защитникам в боевых задачах. Среди них – уже 25-й автомобиль, с которым волонтеры Фонда помогли армии

По просьбе бойцов волонтеры Фонда закупают и ремонтируют машины, передают их на фронт и докупают нужные детали. За это время они передали армии разные виды автомобилей: грузовики, пикапы, микроавтобусы, кроссоверы. Об этом Фонд сообщает на своей странице в Facebook.

В частности, вместе с друзьями и волонтерами Фонд Slots City передал:

Осенью:

1. Кроссовер Toyota RAV 4 для подразделения разведки ССО

2. Помощь в покупке автомобиля для ТРО ВСУ

3. Кроссовер Nissan Patrol для подразделения ВСУ

4. Кроссовер Mitsubishi Pajero для медицинского подразделения ВСУ

5. Кроссовер Nissan Patrol для подразделения ВСУ

6. Помощь с ремонтом авто подразделения ВСУ

7. Кроссовер Mitsubishi Pajero для батальона Морской пехоты Украины

8. Помощь в ремонте автомобилей для ВСУ

9. Автомобиль для подразделения ТРО ВСУ

Летом:

10. Автобус для подразделения ТРО ВСУ

11. Автомобиль Renault для подразделения Вооруженных сил Украины

12. Автомобиль SsangYong для батальона Морской пехоты Украины

13. Автомобиль Ниссан для 28 ОБМп ВСУ

14. Микроавтобус Ford Transit для Морского спецназа МВД Украины

15. Автомобиль KIA Sorento для ССО

16. Автомобиль Nissan для Национальной Гвардии Украины

17. Автомобиль Nissan для Управления Военно-Морскими Силами Украины

18. Jeep Cherokee, тепловизор для 93 бригады ВСУ

19. Пикап Mitsubishi L200 для 35 ОБМп

20. Грузовик для 114 ТРО ВСУ

21. Помощь с покупкой авто для 61 бригады ВСУ

22. Автомобиль SsangYong для ВМС

23. Автомобиль Mazda для 35 ОБМп

24. Ford Ranger и оборудование для 122 бригады ТРО ВСУ

Весной:

25. Внедорожник для ВСУ

"Автомобили на фронте – это дорогой, но расходящийся материал", – говорит Павел Грищенко, CEO Slots City online и член Наблюдательного совета Фонда. "К сожалению, потребность в автомобилях не исчерпывается одноразовой помощью. Тем не менее мы помогаем бойцам всем, чем можем. И лучшая награда для нас – это сообщение с фронта о том, что автомобиль защитил наших ребят во время обстрелов. Бывает, приходит от них смс: "Машина все, сами – живы". И ты даже не думаешь, сколько было потрачено времени и сил на машину. Все окупается простым словом – живы, это главное. И начинаешь собирать ребятам новый автомобиль".

Подробнее о помощи армии – в разделе Отчетность на сайте Фонда Slots City.

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