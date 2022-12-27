25-й автомобиль, с которым помогли волонтеры Фонда Slots City, уже на службе
Друзья и волонтеры Фонда Slots City отремонтировали три автомобиля для Главного управления разведки Министерства обороны. Микроавтобус вместе с двумя пикапами уже на колесах и помогают нашим защитникам в боевых задачах. Среди них – уже 25-й автомобиль, с которым волонтеры Фонда помогли армии
По просьбе бойцов волонтеры Фонда закупают и ремонтируют машины, передают их на фронт и докупают нужные детали. За это время они передали армии разные виды автомобилей: грузовики, пикапы, микроавтобусы, кроссоверы. Об этом Фонд сообщает на своей странице в Facebook.
В частности, вместе с друзьями и волонтерами Фонд Slots City передал:
Осенью:
1. Кроссовер Toyota RAV 4 для подразделения разведки ССО
2. Помощь в покупке автомобиля для ТРО ВСУ
3. Кроссовер Nissan Patrol для подразделения ВСУ
4. Кроссовер Mitsubishi Pajero для медицинского подразделения ВСУ
5. Кроссовер Nissan Patrol для подразделения ВСУ
6. Помощь с ремонтом авто подразделения ВСУ
7. Кроссовер Mitsubishi Pajero для батальона Морской пехоты Украины
8. Помощь в ремонте автомобилей для ВСУ
9. Автомобиль для подразделения ТРО ВСУ
Летом:
10. Автобус для подразделения ТРО ВСУ
11. Автомобиль Renault для подразделения Вооруженных сил Украины
12. Автомобиль SsangYong для батальона Морской пехоты Украины
13. Автомобиль Ниссан для 28 ОБМп ВСУ
14. Микроавтобус Ford Transit для Морского спецназа МВД Украины
15. Автомобиль KIA Sorento для ССО
16. Автомобиль Nissan для Национальной Гвардии Украины
17. Автомобиль Nissan для Управления Военно-Морскими Силами Украины
18. Jeep Cherokee, тепловизор для 93 бригады ВСУ
19. Пикап Mitsubishi L200 для 35 ОБМп
20. Грузовик для 114 ТРО ВСУ
21. Помощь с покупкой авто для 61 бригады ВСУ
22. Автомобиль SsangYong для ВМС
23. Автомобиль Mazda для 35 ОБМп
24. Ford Ranger и оборудование для 122 бригады ТРО ВСУ
Весной:
25. Внедорожник для ВСУ
"Автомобили на фронте – это дорогой, но расходящийся материал", – говорит Павел Грищенко, CEO Slots City online и член Наблюдательного совета Фонда. "К сожалению, потребность в автомобилях не исчерпывается одноразовой помощью. Тем не менее мы помогаем бойцам всем, чем можем. И лучшая награда для нас – это сообщение с фронта о том, что автомобиль защитил наших ребят во время обстрелов. Бывает, приходит от них смс: "Машина все, сами – живы". И ты даже не думаешь, сколько было потрачено времени и сил на машину. Все окупается простым словом – живы, это главное. И начинаешь собирать ребятам новый автомобиль".
Подробнее о помощи армии – в разделе Отчетность на сайте Фонда Slots City.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.95
Покупка 39.95Продажа 40.7
-
EUR
Покупка 41.45Продажа 42.56
- Актуальное
- Важное