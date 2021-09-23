25 сентября состоится премьера документального сериала "Живые мечты. АТО. Истории героев в лицах"
Уже в эту субботу, 25 сентября в 22:00 на телеканале "Еспресо" состоится долгожданная премьера документального сериала "Живые мечты. АТО. Истории героев в лицах", автором которого является Ирина Коваль
Это жизненные истории украинских бойцов, которые боролись за территориальную целостность Украины. Героями не рождаются - ими становятся. И на конкретных примерах проект покажет как это происходит: как с самого детства формируется характер воина, закаляются мужество и решительность, которые переломные моменты в жизни становятся решающими и как за внешне несокрушимой личностью стоит мечта, которая и мотивирует двигаться вперед к победе. Проект "Живые мечты" призван не просто раскрыть героизм наших защитников и их преданность стране, но и воплотить их мечты, чтобы таким образом отблагодарить за службу на страже нашего покоя. Первый фильм "Боец и балерина" посвящен Денису Волочаева - Герой Украины, спецназовцы СБУ, снайперу. Его жизнь - это история выбора, мужества и большой любви. А еще - история одной мечты, которая оставалась неосуществленной долгие годы.
Проект воплощен при содействии Украинского культурного фонда.
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