25 сентября на фронте: с российской стороны - 4 обстрела, с украинской - раненый вблизи Марьинки

Об этом говорится в утренней фронтовой сводке за воскресенье, 26 сентября, передает Еспресо.TV .



Оккупанты вели огонь неподалеку от:



Верхнеторецкого - из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм,



Марьинки - здесь россияне и наемники совершили прицельный обстрел наших позиций из стрелкового оружия,



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Лебединского - захватчики применили запрещены минометы калибра 82 мм, стрелковое оружие, а также ручные и станковые противотанковые гранатометы,



Водяного - из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.



"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное", - отмечает пресс-служба Операции Объединенных сил.

Напомним, прошлого утра сообщалось об увеличении интенсивности обстрелов на фронте: 14 раз неподалеку от 10 городов и поселков .





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