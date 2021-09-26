25 сентября на фронте: с российской стороны - 4 обстрела, с украинской - раненый вблизи Марьинки
За прошедшие сутки, 25 сентября 2021 года, интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками, снизилась. Вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, дважды применив при этом запрещенное Минскими договоренностями вооружение
Об этом говорится в утренней фронтовой сводке за воскресенье, 26 сентября, передает Еспресо.TV .
Оккупанты вели огонь неподалеку от:
Верхнеторецкого - из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм,
Марьинки - здесь россияне и наемники совершили прицельный обстрел наших позиций из стрелкового оружия,
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Лебединского - захватчики применили запрещены минометы калибра 82 мм, стрелковое оружие, а также ручные и станковые противотанковые гранатометы,
Водяного - из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное", - отмечает пресс-служба Операции Объединенных сил.
- Напомним, прошлого утра сообщалось об увеличении интенсивности обстрелов на фронте: 14 раз неподалеку от 10 городов и поселков .
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