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25 сентября на фронте: русские оккупанты ранили украинского военного

25 сентября, 2021 суббота
18:15
война с Россией ООС

В субботу, 25 сентября, в результате обстрела российских оккупантов, был ранен украинскогоий военный

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С начала суток российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня.

В направлении Верхнеторецкого противник вел огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм.

Вблизи Марьинки российские наемники совершили прицельный обстрел наших позиций из стрелкового оружия.

Вследствие враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Ему оказали неотложную домедицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. Состояние здоровья воина - удовлетворительное.

Отмечается, что украинские защитники подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное Минскими договоренностями оружие.

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Операція об'єднаних сил
обстрелы
ООС
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