Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Мы из макрофинансовой помощи, которую подписали на 9 млрд, получили 3 млрд. Сейчас ожидаем 2,5 млрд в ноябре и 0,5 млрд – в декабре", – сказал глава Минфина.

По его словам, еще относительно 3 млрд евро продолжаются внутренние дебаты в ЕС, в какой форме их предоставить.

"Мы, конечно, говорим, что нам они нужны", - объяснил позицию Украины по поводу указанных последних 3 млрд евро макрофинпомощи Марченко.

Обновленные сроки поступления следующих траншей макрофинпомощи ЕС подтвердил 26 октября генеральный директор бюджетного департамента Еврокомиссии Герт-Ян Купман.

По его словам, в Еврокомиссии уже запланировано финансирование Украины на следующий год согласно заявленным президентом Урсулой фон дер Ляйен ориентирам: по 1,5 млрд евро ежемесячно и всего 18 млрд в год, что покрыло бы почти 50% финансовых потребностей Украины, о которых объявил Минфин.

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