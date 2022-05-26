25 мая воины Объединенных сил отбили 10 атак врага

Об этом сообщили в группировке Объединенных сил.

Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 47 гражданских объектов из них: 38 жилых домов, школу, оздоровительный лагерь, базу отдыха, железнодорожный вокзал. В результате обстрелов погибли 5 человек, еще 12 ранены.

Украинские военные нанесли оккупантам потери в живой силе и технике. В течение суток военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

4 танка;

1 единицу специальной техники;

2 артиллерийские системы;

1 бронетранспортер;

1 автомобиль.

Также подразделения противовоздушной обороны сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Чтобы вы понимали, что это очень тяжелая война. Олег Сенцов рассказал об одном дне на фронте.

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