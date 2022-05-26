25 мая воины Объединенных сил отбили 10 атак врага
Украинские защитники из состава группировки Объединенных сил 25 мая отразили 10 атак врага, на двух локациях еще продолжаются бои
Об этом сообщили в группировке Объединенных сил.
Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 47 гражданских объектов из них: 38 жилых домов, школу, оздоровительный лагерь, базу отдыха, железнодорожный вокзал. В результате обстрелов погибли 5 человек, еще 12 ранены.
Украинские военные нанесли оккупантам потери в живой силе и технике. В течение суток военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:
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4 танка;
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1 единицу специальной техники;
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2 артиллерийские системы;
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1 бронетранспортер;
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1 автомобиль.
Также подразделения противовоздушной обороны сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
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