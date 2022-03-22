25 марта Католическая Церковь подтвердит поддержку Украины и осуждение действий РПЦ и России, - Посол Украины в Ватикане
Религиовед, посол Украины в Ватикане Андрей Юраш сообщил, что в эту пятницу, 25 марта, Католическая Церковь засвидетельствует свое внимание и духовную поддержку Украине, а также осуждение действий РПЦ и России в целом
Посол Украины в Ватикане сделал это в эфире Еспресо.TV.
"В эту пятницу, 25 марта, состоится чрезвычайно мощный и интересный шаг - инициатива Папы по посвящению России Непорочного Сердцу Пресвятой Девы Марии. Это состоится на специальном покаянном богослужении в день Благовещения Пресвятой Богородицы в соборе Святого Петра. Этим жестом Понтифик призывает к покаянию и обращению. И это официальная терминология. То есть, если Католическая Церковь и ее руководитель употребляют термин "покаяние и обращение" - это значит, что они абсолютно понимают то, что Россия в этом нуждается", - отметил Юраш.
Религиовед подчеркнул, что этот факт означает, что Российская Федерация не обращена и требует нового морального импульса и нового очищения. По мнению Юраша, такой акт со стороны Папы Римского будет отрицательно воспринят в России, и это формально станет началом нового этапа в отношениях между Апостольской столицей и РПЦ.
"В рамках этого акта Папа будет посвящать и Украину Непорочному Сердцу Пресвятой Девы Марии. Но во всех комментариях и теологических обоснованиях этого важного события есть четкое разграничение: когда речь идет о РФ - речь об обращении, когда о посвящении Украины - речь идет о духовной поддержке и пожеланиях утверждения истинного мира и пребывания в мире с Богом", - заметил Андрей Юраш.
Посол также добавил, что этот акт будет совершен в Ватикане в соборе Святого Петра Папой Римским, одновременно его легат кардинал Конрад Краевский это совершит в португальском городе Фатима, а также все католические епископы во всем мире также одновременно присоединятся к этому мероприятию.
"Таким образом Католическая Церковь, которая имеет чрезвычайно мощную сеть во всем мире, засвидетельствует свое внимание и духовную поддержку Украине. А также адвокатирование за Украину в этой ужасной бойне, которую сегодня происходит", - отметил Юраш.
- Напомним, Папа Франциск в очередной раз призвал сосредоточиться на переговорах и гарантировать действенные гуманитарные коридоры.
- Вечером, 19 марта 2022 г., Папа Римский Франциск прибыл в ватиканскую педиатрическую больницу Bambino Gesù, чтобы посетить украинских детей.
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