25 мародеров, награбивших имущества в Борисполе на 10 миллионов гривен, будут сидеть в Мартусовской колонии, - МВД

Руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что 25 мародеров, разоблаченных в Борисполе, задержаны по законам военного положения до 30 суток и сегодня находятся в Мартусовской колонии.

Добавим, что 28 февраля на территории аэропорта "Борисполь" задержали мародеров, которые на 6 автобусах пытались украсть со складов компьютерную технику на сумму более 10 миллионов гривен.

На момент задержания произошло контактное сражение. Злоумышленники задержаны, возбуждены уголовное производство по насилию над населением в районе военных действий и краже, совершенной в особо крупных размерах, или организованной группой. За совершенное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Бориспольский горрайсуд Киевской области взял мародеров под стражу с возможностью внесения залога в сумме почти 250 тысяч гривен каждому.