25 мародеров, награбивших имущества в Борисполе на 10 миллионов гривен, будут сидеть в Мартусовской колонии, - МВД
Преступникам грозит до 12 лет тюрьмы
Руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что 25 мародеров, разоблаченных в Борисполе, задержаны по законам военного положения до 30 суток и сегодня находятся в Мартусовской колонии.
Добавим, что 28 февраля на территории аэропорта "Борисполь" задержали мародеров, которые на 6 автобусах пытались украсть со складов компьютерную технику на сумму более 10 миллионов гривен.
На момент задержания произошло контактное сражение. Злоумышленники задержаны, возбуждены уголовное производство по насилию над населением в районе военных действий и краже, совершенной в особо крупных размерах, или организованной группой. За совершенное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.
Бориспольский горрайсуд Киевской области взял мародеров под стражу с возможностью внесения залога в сумме почти 250 тысяч гривен каждому.
- Напомним, Порошенко прокомментировал решение парламента: "Мы ужесточили ответственность за коллаборационизм, дезинформацию и мародерство во время войны".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 30.13
-
EUR
Покупка 32.79Продажа 33.48
- Актуальное
- Важное