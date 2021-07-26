25 июля в Украине вакцинировали от COVID-19 почти 50 тыс. человек

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram.



Первую дозу получили 39 150 человек, закончили вакцинацию - 9907 человек.



В воскресенье работали 165 бригад, 298 пунктов прививки, 329 центров вакцинации.



Всего привито 3 099 711 человек, из них получили 1 дозу - 3 099 709 человек, полностью иммунизированы - 1 712 791 человек. Всего проведено 4 812 500 прививок.



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