25 июля в Украине вакцинировали от COVID-19 почти 50 тыс. человек
49 057 человек вакцинировано против COVID-19 за 25 июля
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram.
Первую дозу получили 39 150 человек, закончили вакцинацию - 9907 человек.
В воскресенье работали 165 бригад, 298 пунктов прививки, 329 центров вакцинации.
Всего привито 3 099 711 человек, из них получили 1 дозу - 3 099 709 человек, полностью иммунизированы - 1 712 791 человек. Всего проведено 4 812 500 прививок.
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