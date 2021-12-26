25 декабря на фронте: россияне стреляли по украинцам из противотанкового комплекса

Об этом говорится в утренней фронтовой сводке за 26 декабря 2021 года, передает Еспресо.TV.

"В направлении Майского Донецкой области враг вел огонь из ПТРК (противотанкового ракетного комплекса - ред.)", - отмечают в Министерстве обороны Украины.

По состоянию на 7 часов утра, 26 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.



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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - уверяют украинские военные.



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