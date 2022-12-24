25 декабря Эспрессо будет транслировать рождественскую службу и гуцульскую коляду из Криворовни

Община Храма Рождества Пресвятой Богородицы (ПЦУ) в селе Криворовня на Франковщине одной из первых объявила, что будет праздновать Рождество 25 декабря, как это было несколько десятилетий назад.

Прямую трансляцию по рождественской литургии и гуцульской коляде можно будет посмотреть как в телевизионном эфире Эспрессо, так и на ютуб-канале .

Как сообщалось ранее, церковная община уже подала прошение епископу, чтобы он ходатайствовал в синоде о разрешении перейти на новоюлианский календарь, то есть празднование всех праздников по этому календарю.

"Решения синода о переходе нет. Есть только решение синода о свободном праздновании 25 декабря как праздника Рождества Христова в понимании литургическом и богослужебном. Мы надеемся на то, что синод удовлетворит нашу просьбу, поэтому анонсируем иорданское богослужение 6 января с надеждой, что синод нашей общины и поддержит нашу просьбу", – рассказал отец, настоятель храма Иван Рыбарук.

Он говорит, что прихожане уже давно ждали этого события.