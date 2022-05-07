25 бригада показала, как уничтожала вражеский Урал с боеприпасами

Видео 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада публикует на своей официальной странице в Facebook.

На коротком ролике военные зафиксировали уничтожение российского грузовика Урал с боеприпасами в одном из направлений боя.

На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отразили 8 атак врага, уничтожили более 20 единиц бронированной техники и 7 беспилотников.

Всего 6 мая Воздушные силы Украины уничтожили 14 вражеских Орланов-10.

Вооруженные силы Украины на Юге за сутки уничтожили 21 оккупанта и 7 единиц вражеской техники.

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