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Главная война с Россией 25 бригада показала, как уничтожала вражеский Урал с боеприпасами

25 бригада показала, как уничтожала вражеский Урал с боеприпасами

7 мая, 2022 суббота
04:28
война с Россией

25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада уничтожила очередной Урал оккупантов вместе с боеприпасами

Видео 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада публикует на своей официальной странице в Facebook.

На коротком ролике военные зафиксировали уничтожение российского грузовика Урал с боеприпасами в одном из направлений боя.

  • На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отразили 8 атак врага, уничтожили более 20 единиц бронированной техники и 7 беспилотников.
  • Всего 6 мая Воздушные силы Украины уничтожили 14 вражеских Орланов-10.
  • Вооруженные силы Украины на Юге за сутки уничтожили 21 оккупанта и 7 единиц вражеской техники.

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