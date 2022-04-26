25 апреля военные группировки Объединенных сил уничтожили 22 единицы бронированной техники, 2 самолета и зенитку
В течение текущих суток, 25 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 6 атак врага
Об этом сообщают в штабе УОС.
В частности, украинские защитники уничтожили 4 танка, 5 артиллерийских систем, 13 единиц бронированной, 15 единиц автомобильной техники, 2 топливозаправщика и 1 зенитную установку.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 самолета и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
- Всего за прошедшие сутки уничтожено 10 воздушных целей врага, в том числе 3 истребителя
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