25-26 мая состоится 15-й ежегодный Киевский Форум безопасности "За Нашу и Вашу Свободу / Fighting for NATO"
Центральная тема Форума – обретение членства Украины в НАТО: "Довольно промедлений. Никаких альтернатив. Украина должна стать членом НАТО"
В Форуме примут участие известные международные деятели, мировые специалисты по международным отношениям и проблемам безопасности, дипломаты, журналисты и общественные активисты.
К участникам Форума и всей Украины обратятся 43-й президент США Джордж Буш-младший, Премьер-министр Великобритании в 2019-22 годах Борис Джонсон, Премьер-министр Австралии в 2013-15 годах Энтони Эбботт, Заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, Государственный секретарь США в 2005-09 годах Кондолиза Райс, Помощница Генерального секретаря НАТО по публичной дипломатии Байба Браже, Президент Парламентской Ассамблеи НАТО Жоэль Гаррио-Майлям, американский философ, профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма.
Прямая трансляция начнется 25 мая в 14:00 на ресурсах КБФ и наших медиапартнеров.
YouTube Фонда "Открой Украину"
Информационные партнеры КБФ: Еспресо , Общественное радио , Цензор.НЕТ , New Voice , Гордон , Gazeta.ua , Интерфакс-Украина , Главком , Медиацентр Украина , Ukraine World , Defense Express , АрмияInform , ТВА , Украинский кризисный медиа-центр .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.08
Покупка 37.08Продажа 37.63
-
EUR
Покупка 40.11Продажа 40.98
- Актуальное
- Важное