25-26 мая состоится 15-й ежегодный Киевский Форум безопасности "За Нашу и Вашу Свободу / Fighting for NATO"

В Форуме примут участие известные международные деятели, мировые специалисты по международным отношениям и проблемам безопасности, дипломаты, журналисты и общественные активисты.

К участникам Форума и всей Украины обратятся 43-й президент США Джордж Буш-младший, Премьер-министр Великобритании в 2019-22 годах Борис Джонсон, Премьер-министр Австралии в 2013-15 годах Энтони Эбботт, Заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, Государственный секретарь США в 2005-09 годах Кондолиза Райс, Помощница Генерального секретаря НАТО по публичной дипломатии Байба Браже, Президент Парламентской Ассамблеи НАТО Жоэль Гаррио-Майлям, американский философ, профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма.

Прямая трансляция начнется 25 мая в 14:00 на ресурсах КБФ и наших медиапартнеров.

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