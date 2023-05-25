25-26 мая проходит 15-й ежегодный Киевский форум безопасности "За Нашу и Вашу Свободу / Fighting for NATO"

В Форуме примут участие известные международные деятели, мировые специалисты по международным отношениям и проблемам безопасности, дипломаты, журналисты и общественные активисты.

К участникам Форума и всей Украины обратятся 43-й президент США Джордж Буш-младший, премьер-министр Великобритании в 2019-22 годах Борис Джонсон, премьер-министр Австралии в 2013-15 годах Энтони Эбботт, заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, государственный секретарь США в 2005-2009 годах Кондолиза Райс, помощник генерального секретаря НАТО по публичной дипломатии Байба Браже, президент Парламентской Ассамблеи НАТО Жоэль Гаррио-Майлям, американский философ, профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма.

Среди участников Форума – Нобелевский лауреат мира 2022 года Александра Матвийчук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, глава Координационного совета Беларуси Светлана Тихановская, верховный главнокомандующий Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе у 1997-2000 годах генерал Весли Кларк, постоянный представитель США при ОБСЕ, посол Майкл Карпентер, командующий Центрального командования США в 2008-10 годах генерал Дэвид Петреус, посол США в России в 2011-14 годах Майкл Макфол.

Программа Форума (.pdf).

Киевский Безопасный форум, основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", – главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Партнеры Форума: Атлантический Совет, Центр информации и документации НАТО, Национальный демократический институт, Украинский женский конгресс, Фонд Фридриха Эберта, "Евроатлантический курс".

Прямая трансляция начнется 25 мая в 14:00.