24,5 тыс. военных, 1077 танков, 491 система артиллерии и 194 самолета: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 4 мая россияне потеряли в Украине около 24,5 тыс. военных, 2610 бронемашин, 1077 танков, 491 систему артиллерии и 303 беспилотника
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
За время полномасштабной войны против Украины Россия потеряла:
- личного состава – около 24,5 тыс. военных;
- танков – 1077 ед.;
- боевых бронированных машин – 2610 ед.;
- артиллерийских систем – 491 ед.;
- РСЗО – 163 ед.;
- средства ПВО – 81 ед.;
- самолетов – 194 ед.;
- вертолетов - 155 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 1867 ед.;
- кораблей/катеров - 10 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 303 ед.;
- специальной техники – 38 ед.;
- крылатых ракет – 87 ед.
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