24,5 тыс. военных, 1077 танков, 491 система артиллерии и 194 самолета: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .



За время полномасштабной войны против Украины Россия потеряла:

личного состава – около 24,5 тыс. военных;

танков – 1077 ед.;

боевых бронированных машин – 2610 ед.;

артиллерийских систем – 491 ед.;

РСЗО – 163 ед.;

средства ПВО – 81 ед.;

самолетов – 194 ед.;

вертолетов - 155 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 1867 ед.;

кораблей/катеров - 10 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 303 ед.;

специальной техники – 38 ед.;

крылатых ракет – 87 ед.

"Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Изюмском и Новопавловском направлениях. Данные уточняются", - добавили в Генштабе ВСУ.

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