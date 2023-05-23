24 тысячи граждан Украины считаются пропавшими без вести во время вооруженной агрессии России, - Лубинец
По состоянию на конец мая Украине известно о 24 тысячах украинцев, пропавших без вести во время вооруженной агрессии России
Об этом 23 мая во время встречи с родственниками военнопленных и пропавших без вести украинских военнослужащих, бойцов ДСНС и других формирований из Днепропетровской и Запорожской областей сообщил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Согласно данным Единого реестра пропавших без вести, который заработал 2 мая этого года, сейчас известно о примерно 24 тысячах пропавших без вести", - заявил чиновник.
По словам уполномоченного ВР по правам человека, Украина поддерживает связь с российской стороной, однако РФ отказывается проводить обмен по формуле "всех на всех" и затягивает переговоры.
"Рассказал о коммуникации с уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, отказе российской стороны провести обмен "всех на всех", репатриацию тяжелораненых и возвращение гражданских. Заметил, что россияне затягивают обменные процессы, чтобы негативно настроить родственников военнопленных к Украине, как государству" , – отметил Лубинец.
Также омбудсмен обсудил с родственниками пропавших без вести бездействие Международного комитета Красного Креста. Кроме того, Дмитрий Лубинец подчеркнул, что публичность с персональными данными по конкретным военнослужащим вредит процессам их обмена.
В конце встречи команда омбудсмена собрала у родственников обращения и списки их родных, которые находятся в плену, или пропали без вести при особых обстоятельствах.
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