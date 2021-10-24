24 октября на фронте: российские оккупанты трижды обстреляли украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В частности, в сторону Каменки враждебные вооруженные формирования открывали огонь из минометов калибра 120 мм. Неподалеку от Светлодарска наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов. В направлении Травневого оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, наши защитники открывали огонь.

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