24 октября – Международный день Организации Объединенных Наций: история праздника

День ООН – это день рождения Организации Объединенных Наций

Этот день отмечается каждый год в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/2782 (XXVI).

24 октября 1945 г., после того как большая часть государств-учредителей ратифицировала договор о создании всемирного органа, была создана Организация Объединенных Наций на официальном уровне.

В 1971 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию. В ней рекомендуется государствам-членам считать этот день государственным праздником.

ООН и Украина

Украина является одной из стран-учредительниц ООН – с 1945 по 1991 год она участвовала в работе ООН как УССР, а с момента провозглашения независимости – как независимая страна – Украина.

После провозглашения независимости Украины участие в деятельности ООН было определено одним из главных направлений внешней политики нашего государства.

О высоком авторитете нашего государства в ООН свидетельствует его многократное избрание в Совет Безопасности ООН – орган, которому странами-членами ООН отведена роль основной ответственности за соблюдение международной безопасности и мира (1948-1949, 1984-1985, 2000-2001, 2016-2017 гг.).

Цели устойчивого развития в Украине

В сентябре 2015 г. в рамках 70-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке состоялся Саммит ООН, на котором были утверждены новые ориентиры развития.

Украина, как и другие страны-члены организации, присоединилась к глобальному процессу обеспечения устойчивого развития.

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