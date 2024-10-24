24 октября – Международный день Организации Объединенных Наций: история праздника
Организация Объединенных Наций – это мировая глобальная международная организация. Она была основана в 1945 году. Штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке (США). Декларируемой целью деятельности Организации Объединенных Наций является поддержание и укрепление мира в мире, а также укрепление международной безопасности и развитие сотрудничества между государствами мира
День ООН – это день рождения Организации Объединенных Наций
Этот день отмечается каждый год в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/2782 (XXVI).
24 октября 1945 г., после того как большая часть государств-учредителей ратифицировала договор о создании всемирного органа, была создана Организация Объединенных Наций на официальном уровне.
В 1971 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию. В ней рекомендуется государствам-членам считать этот день государственным праздником.
ООН и Украина
Украина является одной из стран-учредительниц ООН – с 1945 по 1991 год она участвовала в работе ООН как УССР, а с момента провозглашения независимости – как независимая страна – Украина.
После провозглашения независимости Украины участие в деятельности ООН было определено одним из главных направлений внешней политики нашего государства.
О высоком авторитете нашего государства в ООН свидетельствует его многократное избрание в Совет Безопасности ООН – орган, которому странами-членами ООН отведена роль основной ответственности за соблюдение международной безопасности и мира (1948-1949, 1984-1985, 2000-2001, 2016-2017 гг.).
Цели устойчивого развития в Украине
В сентябре 2015 г. в рамках 70-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке состоялся Саммит ООН, на котором были утверждены новые ориентиры развития.
Украина, как и другие страны-члены организации, присоединилась к глобальному процессу обеспечения устойчивого развития.
Программа партнерства
-
Представительство Программы развития ООН в Украине
-
30 ноября 2017 года подписана Рамочная программа партнерства между Правительством Украины и ООН на 2018—2022 годы.
-
С ноября 2022 г. Программу развития координирует Яко Силье.
-
8 февраля 2021 г. Украина вошла в состав Комитета всемирной продовольственной безопасности ООН.
- Актуальное
- Важное