24 мобильных оператора ЕС и 3 украинских договорились о внедрении бесплатного роуминга для звонков ЕС-Украина, - Федоров

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Только в рамках европейского виртуального мероприятия 24 мобильных оператора ЕС и 3 мобильных оператора Украины подписали совместное заявление о координации усилий для обеспечения доступного и бесплатного роуминга во время международных звонков ЕС-Украина. Это важный цифровой евроинтеграционный шаг для Украины. Отдельно хочу отметить усилия Евро Европарламента для объединения всех операторов Европы, а также НКРСИ и ГССЗЗИ Украины", - написал министр.

Напомним, еще 7 марта Мобильные операторы запустили в Украине национальный роуминг.

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