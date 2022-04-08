24 мобильных оператора ЕС и 3 украинских договорились о внедрении бесплатного роуминга для звонков ЕС-Украина, - Федоров
ЕС вводит доступный и бесплатный роуминг для украинских беженцев
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
"Только в рамках европейского виртуального мероприятия 24 мобильных оператора ЕС и 3 мобильных оператора Украины подписали совместное заявление о координации усилий для обеспечения доступного и бесплатного роуминга во время международных звонков ЕС-Украина. Это важный цифровой евроинтеграционный шаг для Украины. Отдельно хочу отметить усилия Евро Европарламента для объединения всех операторов Европы, а также НКРСИ и ГССЗЗИ Украины", - написал министр.
- Напомним, еще 7 марта Мобильные операторы запустили в Украине национальный роуминг.
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