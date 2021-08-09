2,4 млн украинцев завершили вакцинацию от COVID-19

Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram.



Первую дозу получили 30 988 человек, закончили иммунизацию - 20457 человек.



В течение суток работали 277 бригад, 816 пунктов; 340 центров вакцинации.



С начала кампании привито 4137073 человека, завершили вакцинацию - 2401647 человек.



Всего сделано 6538718 прививок.

8 августа в Украине зафиксировали 300 новых случаев COVID-19.