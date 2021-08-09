2,4 млн украинцев завершили вакцинацию от COVID-19
За минувшие сутки 51445 человек привили против коронавируса
Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram.
Первую дозу получили 30 988 человек, закончили иммунизацию - 20457 человек.
В течение суток работали 277 бригад, 816 пунктов; 340 центров вакцинации.
С начала кампании привито 4137073 человека, завершили вакцинацию - 2401647 человек.
Всего сделано 6538718 прививок.
- 8 августа в Украине зафиксировали 300 новых случаев COVID-19.
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