24 июля в Украине заработают новые правила получения водительского удостоверения

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Изменения в получении водительских прав предусмотрены постановлением Кабмина.

Теперь желающие получить водительские права сначала должны пройти теоретическое обучение в автошколе и сдать экзамен в территориальном сервисном центре МВД (не касается водителей, желающих получить категории ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE). Впоследствии со свидетельством об окончании теоретической подготовки можно начинать практический курс и выезжать на улицы за рулем.

"Такое разграничение учебного процесса не просто выглядит логичным, но вводится еще и с учетом мирового опыта. Фактически это станет гарантией безопасности на дорогах, поскольку к практическому обучению будут допускать только тех, кто уже знает правила дорожного движения", - добавляют в МВД.

Свидетельство об окончании теоретической подготовки будет действовать в течение 1 года. При условии, если этот срок прошел, а человек, который хотел получить водительское удостоверение, так и не сдал следующий экзамен по практическому вождению, он должен начинать обучение сначала.

Изменения также предполагают обязательную сдачу экзамена в автошколе, а затем еще один практический экзамен в сервисном центре МВД. Свидетельство об окончании практической подготовки будет действовать в течение двух лет.

Ранее теоретическая и практическая подготовка проходила в одной автошколе, а сейчас можно изменить учебное заведение, выбрав из аккредитованных.

Те водители, которые начали подготовку в автошколах или курс повышения квалификации до 24 июля, будут продолжать обучение в соответствии со старыми нормами.

7 июля Европейский парламент принял решение , согласно которому украинские беженцы смогут продолжать пользоваться украинскими водительскими правами, не обменивая их на права ЕС.

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