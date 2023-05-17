Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

"Футбол – моя работа и дело всей моей жизни. И в России я делал только то, что играл в футбол. А когда началась полномасштабная война 24 февраля 2022 года, то я в тот же день решил расторгнуть контракт и вернуться в Украину. Этот поступок и является моим ответом. Никто не мог представить такого масштаба агрессии, что россияне тысячами будут убивать украинцев, разрушать наши города. Если бы я знал, что так будет, то никогда бы не поехал играть в Россию", - говорит Ракицкий.

Экс-футболист сборной Украины заявил, что 24 февраля расставило все по местам.

"Более того, считаю, что многие до февраля 2022 года не воспринимали это настолько тяжело. Посмотрите, в России проводился чемпионат мира по футболу, должен состояться финал Лиги чемпионов, многие украинцы продолжали жить в России и работать, страны торговали между собой. Но 24 февраля расставило все по местам – в один день все поняли, что у нас, у цивилизованного мира, нет ничего общего с Российской Федерацией. Поэтому я здесь, в Украине, вместе со своей страной, со своим народом", - сказал Ярослав Ракицкий.

В марте 2022 года, после начала полномасштабной российской агрессии против Украины, футболист расторг контракт с российским "Зенитом", за который он выступал с 2019 года.

33-летний Ярослав Ракицкий является воспитанником "Шахтера". Он выступал за дончан с 2009 по 2019 год, в это время сыграл 326 матчей, забил 14 мячей и завоевал вместе с командой 19 трофеев.

Ракицкий сыграл 54 матча и забил 5 голов за сборную Украины, в которую его перестали вызывать после перехода в "Зенит". После этого защитник объявил, что завершает свою карьеру в национальной команде.

В этом сезоне Ракицкий сыграл 11 матчей.