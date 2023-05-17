Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт "24 февраля расставило все по местам", - Ракицкий откровенно высказался об игре в России и войне

"24 февраля расставило все по местам", - Ракицкий откровенно высказался об игре в России и войне

17 мая, 2023 среда
21:40
Спорт

Защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий высказался о своем возвращении в Украину после начала полномасштабной войны

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

"Футбол – моя работа и дело всей моей жизни. И в России я делал только то, что играл в футбол. А когда началась полномасштабная война 24 февраля 2022 года, то я в тот же день решил расторгнуть контракт и вернуться в Украину. Этот поступок и является моим ответом. Никто не мог представить такого масштаба агрессии, что россияне тысячами будут убивать украинцев, разрушать наши города. Если бы я знал, что так будет, то никогда бы не поехал играть в Россию", - говорит Ракицкий.

Экс-футболист сборной Украины заявил, что 24 февраля расставило все по местам.

"Более того, считаю, что многие до февраля 2022 года не воспринимали это настолько тяжело. Посмотрите, в России проводился чемпионат мира по футболу, должен состояться финал Лиги чемпионов, многие украинцы продолжали жить в России и работать, страны торговали между собой. Но 24 февраля расставило все по местам – в один день все поняли, что у нас, у цивилизованного мира, нет ничего общего с Российской Федерацией. Поэтому я здесь, в Украине, вместе со своей страной, со своим народом", - сказал Ярослав Ракицкий.

В марте 2022 года, после начала полномасштабной российской агрессии против Украины, футболист расторг контракт с российским "Зенитом", за который он выступал с 2019 года.

33-летний Ярослав Ракицкий является воспитанником "Шахтера". Он выступал за дончан с 2009 по 2019 год, в это время сыграл 326 матчей, забил 14 мячей и завоевал вместе с командой 19 трофеев.

Ракицкий сыграл 54 матча и забил 5 голов за сборную Украины, в которую его перестали вызывать после перехода в "Зенит". После этого защитник объявил, что завершает свою карьеру в национальной команде.

В этом сезоне Ракицкий сыграл 11 матчей.

Украина
Россия
Сборная Украины
Война с Россией
Читайте также:
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
16 мая, 2023 вторник
Энергоатом: оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу
Микола Княжицький
Автор
16 мая, 2023 вторник
Князева задержали за то, что не дал депутату Госдумы России Бабакову украсть ГОК
Борислав Береза
Автор
17 мая, 2023 среда
Можно ли убить Залужного?
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.19
    Покупка 37.19
    Продажа 37.77
  • EUR
    Покупка 40.41
    Продажа 41.3
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
17 мая
22:34
Обновлено
В Одессе прогремели взрывы
22:29
Обновлено
Российские террористы убили 5-летнего ребенка в Херсонской области
22:27
Live
"Манчестер Сити" – "Реал" 1:0: онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
22:24
"Милан" готовится к масштабной распродаже футболистов после вылета из Лиги чемпионов
22:19
Эстонский парламент поддержал стремление Украины к членству в НАТО
21:54
Промоутер заинтриговал возможной датой боя Усик – Фьюри
21:41
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
ЗРК Patriot невозможно уничтожить. Российский миф о неуязвимости ракет "Кинжал" разрушен. Колонка Сергея Згурца
21:30
"Победа куется в тылу": десантники, которым Порошенко привез технику, рассказали, как готовятся к наступлению
21:05
Голодомор
Сенат Франции признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа
21:00
Обзор
Истребители F-16: Великобритания и Нидерланды требуют, Германия отказывается, а США тормозят. Мировые СМИ об Украине 17 мая
20:52
Украина конфисковала активы коллаборанта Сальдо
20:39
Эксклюзив
Харьковский райсовет принял обращение о ликвидации и пересмотре договоров аренды с УПЦ МП, - депутат Куц
20:39
Обновлено
Спецпредставитель Китая Ли Хуэй прибыл в Украину, - AFP
20:27
Участники саммита Совета Европы призвали РФ вывести войска из трех стран – итоговая декларация
20:07
вантажівки MAN
Ремонт бронетехники и разработка оружия: Укроборонпром и Rheinmetall объявили о создании совместного предприятия
19:54
На севере России разбился разведывательный самолет
19:51
В Крыму оккупанты в канун Дня памяти жертв геноцида предостерегают крымских татар о недопустимости пикетов и митингов
19:40
Эксклюзив
Боярчук инфляция
Чтобы запустить двигатель экономического роста, Украине нужно построить верховенство права, - Боярчук
19:15
Букмекеры спрогнозировали, кто сыграет в финале Лиги чемпионов
19:04
Обновлено
ВСУ обстреляли российский пункт управления, 4 склада, артиллерийское подразделение и 2 средства ПВО, - Генштаб
19:00
Обзор
Победные новости 448 дня войны: ВСУ ликвидировали уже более 200 тыс. окупантов, а Польша передала Украине почти все свои "миги"
18:29
Свадьба Белых ангелов: на Донетчине обручились полицейские, эвакуирующие людей из районов боевых действий
18:24
Эксклюзив
Требуется 60 лет, чтобы очистить всю территорию Украины от взрывоопасных предметов, - менеджер ОО "Ассоциация саперов Украины" Кустовская
18:22
РФ запустила фейк о повышении уровня радиации в Украине и за ее пределами
18:08
OPINION
Орбан и его "европейское единство"
17:59
Самый дорогой форвард Украины Довбык начал переговоры с французским топ-клубом
17:51
США направили в Украину инспекторов для оценки состояния якобы поврежденной системы Patriot, – CNN
17:47
Приказал обстреливать жилые кварталы Херсона: подполковнику Черноморского флота РФ Жарких объявил подозрение
17:42
Обновлено
Россия согласилась на продление "зернового соглашения", - Bloomberg
17:27
Рейс Киев — Будапешт — Вена возвращается к привычным расписаниям после аварии на венгерской железной дороге
17:26
Ломаченко поспорил с абсолютным чемпионом из-за "грязных" обвинений в свой адрес
17:20
Обновлено
ВАКС: задержание экс-главы Верховного Суда Князева законно
17:14
Сиярто заявил, что Венгрия будет блокировать дальнейшую помощь ЕС Украине и назвал три причины
17:10
Эксклюзив
Белорусский общественный деятель Бульба объяснил, почему белорусов не забирают на войну
17:04
Если в действии не отображается жилье: Минреинтеграции разъяснило алгоритм пользования еВосстановлением
17:03
Эксклюзив
Николай Давидюк
Украина должна поднять чек ответственности России за нанесенный во время войны ущерб, - Давидюк
16:45
В Италии из-за мощных дождей затопило более 20 городов, есть погибшие
16:44
В МИД Нидерландов заявили, что прогресса в создании "авиационной коалиции" для Украины пока нет
16:32
Во временно оккупированном Енакиево на Донбассе прогремел взрыв, - Андрющенко
16:32
В Херсонской области мирный житель взорвался на российской мине
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV