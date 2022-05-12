Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Даже опытный человек не был готов к агрессии со стороны ядерного государства, применяющего тысячи танков, самолетов, десятки тысяч солдат. ВСУ и украинская экономика героически защищают свою землю, но без поддержки, без военной техники, без гуманитарной помощи, еды, медикаментов, которые попадают в Украину, россияне, возможно, уже зашли бы в Польшу. 24 февраля началась война за возвращение часов к 90-му году, то есть независимо от нашего решения о помощи Украине мы бы стали жертвами этой концепции непонятного возобновления отношений 80 лет", - отметил посол.



Также посол Республики Польша в Украине добавил, что война не будет короткой, но последний день войны – это будет победа Украины.



"Надо использовать шанс, имея на передовой лучшую армию в Европе. Увидев правду о Буче, правительства Западных стран поняли, какого типа идет агрессия и угроза со стороны России. Надеюсь, что очередных преступлений и катастроф со стороны России не будет. Попытки дипломатических решений, переговоров окончат эту войну", - отметил посол.

Посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцки отметил, что мир уже не интересуют эмоции в кремле.

"Сейчас более 3 млн украинцев перешли границу Польши. Первые недели или месяцы без документов каждый бежавший от войны украинец был приглашен на территорию Польши. Каждую неделю сотни тонн военной, гуманитарной, медицинской помощи и топлива пересекают границу в сторону Украины. Хотя мы ограничены Шенгенским кодексом, но наше правительство нашло уникальное решение, чтобы упростить пересечение границы",- подчеркнул посол.