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Главная война с Россией 24 февраля началась война за возвращение часов к 90-му году ХХ века, - посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий
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24 февраля началась война за возвращение часов к 90-му году ХХ века, - посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий

12 мая, 2022 четверг
17:17
война с Россией

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий считает, что без поддержки, без военной техники, без гуманитарной помощи, что попадают в Украину, россияне, возможно, уже зашли бы в Польшу

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Даже опытный человек не был готов к агрессии со стороны ядерного государства, применяющего тысячи танков, самолетов, десятки тысяч солдат. ВСУ и украинская экономика героически защищают свою землю, но без поддержки, без военной техники, без гуманитарной помощи, еды, медикаментов, которые попадают в Украину, россияне, возможно, уже зашли бы в Польшу. 24 февраля началась война за возвращение часов к 90-му году, то есть независимо от нашего решения о помощи Украине мы бы стали жертвами этой концепции непонятного возобновления отношений 80 лет", - отметил посол.

Также посол Республики Польша в Украине добавил, что война не будет короткой, но последний день войны – это будет победа Украины.

"Надо использовать шанс, имея на передовой лучшую армию в Европе. Увидев правду о Буче, правительства Западных стран поняли, какого типа идет агрессия и угроза со стороны России. Надеюсь, что очередных преступлений и катастроф со стороны России не будет. Попытки дипломатических решений, переговоров окончат эту войну", - отметил посол.

Посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцки отметил, что мир уже не интересуют эмоции в кремле.

"Сейчас более 3 млн украинцев перешли границу Польши. Первые недели или месяцы без документов каждый бежавший от войны украинец был приглашен на территорию Польши. Каждую неделю сотни тонн военной, гуманитарной, медицинской помощи и топлива пересекают границу в сторону Украины. Хотя мы ограничены Шенгенским кодексом, но наше правительство нашло уникальное решение, чтобы упростить пересечение границы",- подчеркнул посол.

  • Президенты Польши и Словакии планируют ряд встреч с лидерами стран Западной Европы по лоббированию членства Украины в ЕС
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