24 августа на Еспресо пройдет телемарафон “Незалежні.30 років”
24 августа в День Независимости Украины на телеканале Еспресо продлится телемарафон “Незалежні.30 років”. С 9 утра и до 1 ночи журналисты телеканала следить за ходом празднования Дня Независимости, общаться с гостями и экспертами и представят специальные телевизионные проекты
В рамках телемарафона стартует специальный проект Владимира Вьятровича "10 дней Независимости" о поворотных моментах в истории Украины на пути к независимости, в котором зрители смогут посмотреть на исторические события глазами участников.
Вместе с Еспресо зрители смогут осмотреть ключевые события за 30 лет Независимости Украины в различных сферах: политика, экономика, международная политика, культура и спорт.
Во время телемарафона будут развернуты площадки прямых телевизионных включений в Киеве, где журналисты канала передавать в прямом эфире неповторимую атмосферу главного праздника страны - настроения, чувства, эмоции торжеств.
Репортеры и ведущие отслеживать все события праздничного дня по всей стране. чтобы создать полную и разнообразную картину Дня Независимости.
Авторитетные ведущие - Татьяна Чудакивська, Виктор Деренюк, Василий Зима, Кристина Шкудор, Сергей Руденко, Татьяна Литвинова, Кристина Яцков, Егор Чечеринда, Антон Борковский, Анна Валевская и Андрей Малиновский вместе с приглашенными уважаемыми гостями студии канала в Киеве и Львове, анализировать важнейшие, поворотные моменты истории страны и направят размышления аудитории в будущее Украины.
Кроме этого, зрители смогут увидеть спецпроект Виталия Портникова с обзором всех важных политических новостей за 30 лет, а также истории о героях, отдавших жизнь за независимость Украины.
Телеканал Еспресо приглашает всех посмотреть на независимость Украины вместе с журналистами нашим Украинским взглядом!
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