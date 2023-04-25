Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"Сегодня ситуация в Авдеевке более или менее спокойная. Конечно, есть обстрелы. Однако ночь прошла почти тихо. Вчерашний же день был очень напряженным. Россияне более 30 раз обстреляли город и не менее 300 раз - позиции украинской армии. Обстреливают россияне из всего, что имеют в наличии на этом направлении", - рассказал Барабаш.

Глава Авдеевской ВГА подчеркнул, что ситуация напряженная, однако полностью контролируемая.

"Также вчера было 4 авиаудара по Авдеевке. Россияне применяют артиллерию, авиацию и разные виды РСЗО. К счастью, вчера обошлось без жертв. Сегодня немного меньше обстреливают город, однако мы понимаем, что еще не конец дня. В общем ситуация напряженная, но контролируемая ", – добавил он.