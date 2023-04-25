24 апреля россияне 30 раз обстреляли Авдеевку, - глава ВГА Барабаш
Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что 24 апреля российские оккупационные войска более 30 раз обстреляли город и не менее 300 раз - позиции украинской армии
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"
"Сегодня ситуация в Авдеевке более или менее спокойная. Конечно, есть обстрелы. Однако ночь прошла почти тихо. Вчерашний же день был очень напряженным. Россияне более 30 раз обстреляли город и не менее 300 раз - позиции украинской армии. Обстреливают россияне из всего, что имеют в наличии на этом направлении", - рассказал Барабаш.
Глава Авдеевской ВГА подчеркнул, что ситуация напряженная, однако полностью контролируемая.
"Также вчера было 4 авиаудара по Авдеевке. Россияне применяют артиллерию, авиацию и разные виды РСЗО. К счастью, вчера обошлось без жертв. Сегодня немного меньше обстреливают город, однако мы понимаем, что еще не конец дня. В общем ситуация напряженная, но контролируемая ", – добавил он.
- 24 апреля спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашкивский сообщил, что на Марьинском и Авдеевском направлениях продолжаются тяжелые позиционные бои.
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