24 200 военных, 475 артиллерийских систем и почти 300 БПЛА – официальные потери врага с начала полномасштабного вторжения

Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.

Общие боевые потери врага в период с 24 февраля по 3 мая составили примерно:

▪ личного состава – около 24 200 (+400 за последние сутки) человек,

▪ танков ‒ 1062 (+14) ед,

▪ боевых бронированных машин ‒ 2567 (+48) ед,

▪ артиллерийских систем – 475 (+16) ед,

▪ РСЗО ‒ 162 (+10) ед,

▪ средства ПВО – 80 ед,

▪ самолетов – 194 ед,

▪ вертолетов – 155 ед,

▪ автомобильной техники ‒ 1843 (+19) ед,

▪ корабли /катера ‒ 10 (+2) ед,

▪ БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 (+20).

▪ специальная техника – 38.

▪ крылатые ракеты – 84.



Как отмечают в Генштабе, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении.

По состоянию на 2 мая потери врага составили 23800 военных, 1048 танков и 2519 БТРов.

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