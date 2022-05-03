24 200 военных, 475 артиллерийских систем и почти 300 БПЛА – официальные потери врага с начала полномасштабного вторжения
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину оккупанты потеряли 24,2 тыс. военных, 475 артиллерийских систем и 291 БПЛА
Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.
Общие боевые потери врага в период с 24 февраля по 3 мая составили примерно:
▪ личного состава – около 24 200 (+400 за последние сутки) человек,
▪ танков ‒ 1062 (+14) ед,
▪ боевых бронированных машин ‒ 2567 (+48) ед,
▪ артиллерийских систем – 475 (+16) ед,
▪ РСЗО ‒ 162 (+10) ед,
▪ средства ПВО – 80 ед,
▪ самолетов – 194 ед,
▪ вертолетов – 155 ед,
▪ автомобильной техники ‒ 1843 (+19) ед,
▪ корабли /катера ‒ 10 (+2) ед,
▪ БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 (+20).
▪ специальная техника – 38.
▪ крылатые ракеты – 84.
Как отмечают в Генштабе, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении.
- По состоянию на 2 мая потери врага составили 23800 военных, 1048 танков и 2519 БТРов.
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