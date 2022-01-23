23 января на фронте: российские оккупанты совершили семь обстрелов
23 января на Донбассе российские оккупационные войска совершили семь обстрелов украинских позиций
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В направлении Водяного враг четырежды открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов разных систем.
Вблизи Попасной русские наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Катериновки оккупанты открывали огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
Недалеко от Новозвановки российские оккупационные войска произвели обстрел из артиллерии калибра 122 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
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