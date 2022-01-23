23 января на фронте: российские оккупанты совершили семь обстрелов

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В направлении Водяного враг четырежды открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов разных систем.

Вблизи Попасной русские наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Катериновки оккупанты открывали огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Недалеко от Новозвановки российские оккупационные войска произвели обстрел из артиллерии калибра 122 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

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