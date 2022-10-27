23 производства и 33 подозреваемых: в СБУ рассказали о коллаборантах в рясах УПЦ (МП)
СБУ понимает все возможные угрозы вражеского влияния в деятельности УПЦ (МП), поэтому качественно отрабатывает это направление
Об этом рассказал и. о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк, сообщает Интерфакс-Украина.
"Да, угрозы есть (вражеского влияния в деятельности УПЦ (МП) на территории Украины, - ИФ-У). Но я буду неправ, если скажу, что это угроза, на которую Служба не может повлиять и своевременно задокументировать", - отметил Малюк .
По словам руководителя украинской спецслужбы, эта среда является идеальным полем для функционирования вражеской резидентуры.
"Поэтому это направление мы отрабатываем качественно", – заверил Малюк.
Он напомнил о задержании в Винницкой области "священнослужителя", "который является одногруппником Гундяева и постоянно коммуницировал с ФСБ".
"Обнаружены подтверждающие материалы, в частности переписка в мессенджерах", - добавил и. о. главы СБУ.
Малюк сообщил: "Если же взять период с начала войны, то мы открыли 23 уголовных производства по таким персонажам, уже есть 33 подозреваемых – от классических агентов сбора глубинной информации до банальных корректировщиков огня в рясах".
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