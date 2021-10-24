23 октября на передовой: с российской стороны - 3 обстрела, с украинской - 2 раненых
За прошедшие сутки, 23 октября 2021 года, со стороны российских войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом говорится в утренней фронтовой сводке за 24 октября, приводит подробности Еспресо.TV .
Оккупанты били по позициям украинских военных неподалеку от:
Новозвановки - из минометов калибра 120 мм.
Новогригорьевки - где россияне и наемники дважды совершили обстрелы, используя противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
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Вследствие враждебных действий два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих - удовлетворительное.
"Наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - отмечает пресс-служба Операции Объединенных сил.
По состоянию на 7:00 24 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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