23 октября на передовой: с российской стороны - 3 обстрела, с украинской - 2 раненых

Об этом говорится в утренней фронтовой сводке за 24 октября, приводит подробности Еспресо.TV .



Оккупанты били по позициям украинских военных неподалеку от:



Новозвановки - из минометов калибра 120 мм.



Новогригорьевки - где россияне и наемники дважды совершили обстрелы, используя противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.



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Вследствие враждебных действий два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих - удовлетворительное.



"Наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - отмечает пресс-служба Операции Объединенных сил.



По состоянию на 7:00 24 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.





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