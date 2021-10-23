23 октября на фронте: российские оккупанты ранили двух украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С начала суток со стороны российских оккупационных войск было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Неподалеку Новозвановки враг вел огонь из минометов калибра 120 мм.

В направлении Новогригорьевки наемники дважды совершили обстрелы, применяя противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Вследствие враждебных действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья обоих - удовлетворительное.

Наши защитники открыли огонь, чтобы заставить противника прекратить обстрелы.

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