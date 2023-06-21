23 июня - Возьми собаку на работу: Украина привлекает внимание к культуре обращения с животными даже во время войны. Как присоединиться

Украинцы приобщаются к глобальной инициативе "Возьми собаку на работу". В этом году организаторы призывают поддержать традицию и взять собаку не только на работу, но и при компаньоне по ежедневным делам, чтобы привлечь внимание к культуре обращения с животными.

Как принять участие в акции "Возьми собаку на работу"

Как владельцев собак, так и людей, пока не имеющих любимца или возможности провести с ним рабочий день, призывают приобщиться к благотворительному флешмобу, средства от которого направят инициативе Save Pets of Ukraine в помощь животным, страдающим войной. Среди всех участников разыграют брендовые подарочные боксы и экскурсию на завод, где производят питание для четырехлапых. Это прекрасная возможность лично убедиться в качестве продукта, который потребляют любимцы.

Подробные условия флешмоба – на странице акции в инстаграмме.

Для компаний и петперентов, впервые решивших присоединиться к инициативе, организаторы разработали подробную инструкцию с советами по подготовке офиса к такому рабочему дню и призывают позаботиться о комфорте не только любимца, но и своих коллег.

Почему это важно

Уровень культуры обращения с животными свидетельствует о состоянии развития общества. Четырехлапые являются не просто членами семей, а компаньонами людей. Дружественные к собакам офисы обладают рядом преимуществ по сравнению с компаниями, для которых это еще не стало частью корпоративной культуры. Животные помогают преодолевать стресс, лучше сконцентрироваться на выполнении задач, строить более качественные взаимосвязи с коллегами. В то же время социализация важна для самих четырехлапых. Повод проводить больше времени с владельцем в течение дня влияет на благосостояние любимца. Так практика брать собаку на работу улучшает и рабочие отношения, и сожительство с животным.

"Kormotech - социально ответственная компания. Мы мечтаем о гармоничном сожительстве людей и домашних любимцев. Поэтому выбрали это направление одним из ключевых для компании. Более 10 лет воплощаем проекты, учат гуманному отношению к животным. Важно поддерживать и развивать в обществе культуру обращения с четырехлапыми". . А в такие непростые времена это еще один способ оказывать друг другу поддержку, что особенно ценно", - Екатерина Ковалюк, директор по управлению репутацией и КСО Kormotech.