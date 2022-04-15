23 июля Саудовская Аравия: промоутер рассказал, где и когда может состояться второй бой Усика с Джошуа
Бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа может состояться 23 июля в Саудовской Аравии
Об этом Эдди Хирн сообщил YouTube-каналу Pro Boxing Fans.
"23 июля, Саудовская Аравия – это один из наших вариантов. Также у нас есть опции на Ближнем Востоке, в Лондоне и Лас-Вегасе. Сейчас мы работаем над разными контрактами, общаемся с командой Усика, которая имеет веское слово по поводу места проведения боя", – заявил промоутер. Я предполагаю, что мы должны сделать анонс в течение двух недель. Конечно, договоренность о поединке уже есть, он состоится на 100 процентов", – рассказал промоутер Эдди Хирн.
Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Контрактом на первый поединок был предусмотрен реванш.
- 8 апреля инсайдер Дэн Рафал заявил , что второй бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится 23 июля.
- 12 апреля сообщалось, что украинский боксер Александр Усик отказывается проводить второй поединок против британца Энтони Джошуа в Великобритании.
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