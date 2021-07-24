23 июля на фронте: оккупанты ранили мирного жителя Марьинки

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

За прошедшие сутки, 23 июля, в районе проведения Операции объединенных сил зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня.

Вблизи Опытного враг обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Неподалеку от Марьинки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Красногоровки враг осуществлял обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У населенного пункта Пески противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

Возле Катериновки российские наемники вели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Павлополя оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

На Приазовье, неподалеку от Водяного, вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Также из минометов 120-го калибра оккупанты совершили обстрел частного сектора Опытного.

Из автоматических станковых гранатометов российские оккупационные войска обстреляли жилой сектор населенного пункта Марьинка, в результате чего местный житель получил осколочные ранения. Пострадавший находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья - удовлетворительное.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7:00 утра 24 июля зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

У населенного пункта Новоалександровка враг применил противотанковые ракетные комплексы.

Вблизи Водяного, под Донецком, противник вел огонь из минометов 120-го калибра.

В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

За прошедшие и текущие сутки среди украинских военных боевых потерь в результате вражеского огня нет.

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