23 июля на фронте: оккупанты ранили мирного жителя Марьинки
В субботу, 23 июля, на Донбассе российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим "тишины" и ранили мирного жителя Марьинки
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
За прошедшие сутки, 23 июля, в районе проведения Операции объединенных сил зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня.
Вблизи Опытного враг обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра.
Неподалеку от Марьинки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
В направлении Красногоровки враг осуществлял обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У населенного пункта Пески противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.
Возле Катериновки российские наемники вели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе Павлополя оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
На Приазовье, неподалеку от Водяного, вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Также из минометов 120-го калибра оккупанты совершили обстрел частного сектора Опытного.
Из автоматических станковых гранатометов российские оккупационные войска обстреляли жилой сектор населенного пункта Марьинка, в результате чего местный житель получил осколочные ранения. Пострадавший находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья - удовлетворительное.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
По состоянию на 7:00 утра 24 июля зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
У населенного пункта Новоалександровка враг применил противотанковые ракетные комплексы.
Вблизи Водяного, под Донецком, противник вел огонь из минометов 120-го калибра.
В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.
За прошедшие и текущие сутки среди украинских военных боевых потерь в результате вражеского огня нет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.95
Покупка 26.95Продажа 27.2
-
EUR
Покупка 31.67Продажа 32.09
- Актуальное
- Важное