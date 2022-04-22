23 единицы спецтехники и оборудования. ГСЧС получила второй пакет помощи от Франции

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"На территории 25-й Государственной пожарно-спасательной части города сертификат на 23 единицы пожарно-спасательной и другой специальной техники и оборудования передал Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Этьен де Понсен", - проинформировали украинские спасатели.

Посол Франции отметил, что этот груз стоимостью более 1,7 миллиона евро и весом более 50 тонн был собран всеми общинами Франции. Уточняется, что конвой был сформирован в тесном сотрудничестве с украинской стороной и полностью отвечает ее потребностям.

Дипломат подчеркнул, что Франция остается надежным партнером Украины в это тяжелое время и вскоре украинским спасателям будет передана треть необходимой помощи.

Со своей стороны заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян подчеркнула, что спасатели наряду с обыденной работой по обеспечению безопасности граждан работают над ликвидацией негативных последствий военного времени, в частности разминированием.

"Мы понимаем, что это работа на несколько лет, поэтому призываем наших партнеров к помощи", - сказала она.

Заместитель главы ГСЧС Сергей Трегубенко поблагодарил Францию за оказанную помощь и отметил, что этот жест солидарности от настоящих друзей очень важен для спасателей в такое тяжелое время.

"Мы все хорошо знаем, в каких условиях приходится сейчас работать нашим подразделениям. Весь мир видит, во что российские наемники превратили наши пожарные части, как разграбили и уничтожили нашу технику", - сказал он.

По данным ГСЧС, с начала полномасштабной войны российские захватчики уничтожили 116 единиц пожарно-спасательной и другой специальной техники, еще 204 единицы украли.

Напомним, в конце марта украинские спасатели получили 27 единиц пожарно-спасательной и специальной техники из Франции.

Также британские спасательные службы предоставили украинской ГСЧС парк пожарно-спасательной техники.

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