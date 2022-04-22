23 апреля в Мариуполе могут открыть гуманитарный коридор для гражданских, - Верещук

Об этом Ирина Верещук написала в Facebook.



Жителей Мариуполя призывают собраться на кольце возле торгового центра Порт-Сити в 10:00.



"Есть вероятность, что завтра мы сможем открыть гуманитарный коридор из Мариуполя. Итак, завтра утром следите за официальными сообщениями. Если все хорошо, я дам подтверждение. Пишу вам сейчас, вечером, чтобы, если завтра утром удастся пробить коридор, вы были немного настроены и подготовлены. Понимаю, как вам тяжело. Столько раз срывались коридоры. Но мы с вами должны пробовать столько раз, сколько нужно, пока не получится", - говорится в сообщении Ирины Верещук.





Напомним, российские войска продолжают бомбардировку завода "Азовсталь", несмотря на заявление президента Путина о якобы отказе от штурма.

21 апреля не удалось провести запланированную эвакуацию гражданских из заблокированного города.

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