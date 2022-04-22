23 апреля в Мариуполе могут открыть гуманитарный коридор для гражданских, - Верещук
Глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что 23 апреля в Мариуполе могут открыть гуманитарный коридор для гражданских
Об этом Ирина Верещук написала в Facebook.
Жителей Мариуполя призывают собраться на кольце возле торгового центра Порт-Сити в 10:00.
"Есть вероятность, что завтра мы сможем открыть гуманитарный коридор из Мариуполя. Итак, завтра утром следите за официальными сообщениями. Если все хорошо, я дам подтверждение. Пишу вам сейчас, вечером, чтобы, если завтра утром удастся пробить коридор, вы были немного настроены и подготовлены. Понимаю, как вам тяжело. Столько раз срывались коридоры. Но мы с вами должны пробовать столько раз, сколько нужно, пока не получится", - говорится в сообщении Ирины Верещук.
- Напомним, российские войска продолжают бомбардировку завода "Азовсталь", несмотря на заявление президента Путина о якобы отказе от штурма.
- 21 апреля не удалось провести запланированную эвакуацию гражданских из заблокированного города.
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